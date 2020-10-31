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Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı
ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE İNŞAAT HALİNDEKİ BİR APARTMANDA BULUNAN ASANSÖRÜN DÜŞMESİ SONUCU 5 İŞÇİ YARALANDI.
ORDU 31.10.2020, 19:06
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda bulunan asansörün düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 16 katlı bir apartmanda çalışan işçiler, aşağı inmek üzere asansöre bindi. İşçilerin 13. kattan bindiği asansör hareket halindeyken bir anda yere çakıldı. Gürültü üzerine çevredekiler hemen kaza yerine koşarken durumu da ekiplere bildirdi. Asansörün yere düşmesi sonucu yaralanan İdris Ç., Hüseyin K., Onur K., Okan K. ve Erkan A. ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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