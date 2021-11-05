Ordu’da aranması olan ve yakalanan 22 şahıs tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 34 şahıs hakkında idari işlem yapılırken, yakalanması bulunan ve gözaltına alınan 37 şahıstan 22’si ise tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 34 şahıs hakkında çeşitli suçlarda idari işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahsın yapılan çalışmalar neticesinde yakalandığı, 22’sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.