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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."
Ordu’da aranması bulunan 41 şahıs yakalandı
Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.
ORDU 28.12.2022, 15:50
Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 29 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 41 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.