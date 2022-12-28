Ordu’da aranması bulunan 41 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 29 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 41 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.