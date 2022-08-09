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Ordu’da aranması bulunan 31 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 31 şahıs yakalandı.

ORDU 09.08.2022, 17:18
Ordu’da aranması bulunan 31 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 31 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 12 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 31 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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