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Ordu’da aranması bulunan 30 şahıs yakalandı
Ordu’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 30 şahıs yakalandı, 18’i tutuklandı.
ORDU 06.09.2022, 17:26
Ordu’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 30 şahıs yakalandı, 18’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde 18 şahıs hakkında çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde değişik suçlardan aranması olan 30 şahsı yakaladı, bu şahıslardan 18’i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
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|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|9
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|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
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|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
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|5
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|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
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|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
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|4
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