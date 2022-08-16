Ordu’da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 29 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 39 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 29 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.