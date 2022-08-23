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Ordu’da aranması bulunan 27 şahıs yakalandı

Ordu’da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 27 şahıs yakalandı, 19’u tutuklandı.

ORDU 23.08.2022, 17:16
Ordu’da aranması bulunan 27 şahıs yakalandı

Ordu’da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 27 şahıs yakalandı, 19’u tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplamda 17 şahıs hakkında farklı suçlardan cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 27 yakalandı, 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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