Ordu’da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu aranması bulunan 26 şahıs yakalandı, 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu 32 şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca değişik suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı, bunlardan 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.