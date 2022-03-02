Son Dakika
Ordu’da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor
Ordu’da son bir haftada yapılan çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ORDU 02.03.2022, 17:41
Ordu’da son bir haftada yapılan çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 1 şahsa açıktan alkol tüketiminden, 3 şahsa kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 şahsa sarhoşluktan, 3 şahsa rahatsız etmekten Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.