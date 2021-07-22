banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Ordu’da araç yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORDU 22.07.2021, 14:21
Ordu’da araç yangını
banner502

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 BR 528 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlerin yükseldiği aracı söndürerek, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501