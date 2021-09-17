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Ordu’da araç yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

ORDU 17.09.2021, 17:41
Ordu’da araç yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit K. idaresindeki 38 DF 328 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile aracı söndürmeye çalıştı, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Vatandaşların da yardımıyla araçtaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının, motor bölümündeki elektrik tesisatından çıktığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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