Ordu’da altyapıya dev yatırım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in altyapıya yaptığı yatırımlar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2019-2022 yılları arasında 111 bin 519 metre uzunluğunda yağmur suyu hattını Ordu’ya kazandırdı.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için altyapı yatırımlarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 111 bin 519 metre yağmur suyu hattı inşa edildi.

19 ilçede devam eden asfalt ve beton yol yatırımlarıyla kentin kaderi değişti. Büyükşehir Belediyesi, 1500 kilometre yolu da beton ve asfaltla kavuşturdu. Altyapısı baştan aşağı yenilenen güzergahları koruma altına almak, su taşkınlarının önüne geçmek için ilçelerde yağmur suyu hattı geçişleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 111 bin 519 metrelik güzergahtaki yağmur suyu hatlarını yeniledi.

Yenilenen hatlarla birlikte ilçe merkezlerinde yaşanması muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmiş oldu.