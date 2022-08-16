Ordu’da altyapıdan 1800 kamyon malzeme çıktı

Ordu’da, yaz mevsiminde meydana gelen sağanak yağışlara bağlı olarak, oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu şebeke hatları, menfezler, mazgallar ve dere yataklarında yapılan temizlik çalışmalarında, altyapıdan 1800 kamyon malzeme çıkartıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce su baskınları ve taşkınlara neden olan dere yataklarına neşter atmak için menfezlerde ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde “Şebeke, Baca ve Izgara Temizliği Ekibi” adı altında altı ayrı ekip oluşturuldu. Yıl içerisinde sürekli olarak yapılan rutin temizlik çalışmaları arttırıldı.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin merkezlerinden geçen dere menfezlerinin içinden çıkan dev ağaçlar, bisiklet, taş yığınları ile büyük çaplı molozlar çalışma yapan ekipleri ve vatandaşları hayrete düşürdü. Yapılan çalışmalar sonrası Temmuz ayında metrekareye 260 kg yağışın düştüğü, 336 ayrı noktada heyelan meydana gelen Ordu’da, büyük bir afet en az hasarla atlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iki yıllık çalışma sonrası, kentin altyapısından 1800 kamyon atık malzeme çıkartıldığını söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada, “İlimiz temmuz ayında son derece etkili bir yağış rejimi ile karşı karşıya kaldı. Fakat şehir merkezlerinde büyük bir sorunla karşılaşmadık. Bunun en büyük nedeni ise altyapıda yapılan çalışmalardır. Daha önce başlanılan çalışmalar neticesinde altyapıdan 1800 kamyon malzeme temizliği yaptık. Bu çalışmalar yapılmasaydı büyük bir hasarla karşı karşıya kalabilirdik” dedi.