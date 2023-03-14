Ordu’da alışveriş merkezinde termosifon yangın çıkardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir işletmenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangın Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firmaya ait işletmenin mutfak kısmında bulunan termosifonun elektrik tesisatı alev aldı. Kısa sürede dumanların alışveriş merkezini sarması sonucu alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi durumunun fark ederek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alışveriş merkezini incelemeye başladı. Yapılan inceleme sonucunda 4. katta bulunan bir işletmenin mutfak kısmındaki yanan termosifona ekipler müdahale etti.

Yangın sonucu maddi hasar oluştu.