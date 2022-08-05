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Ordu’da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Ordu’nun Ünye ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

ORDU 05.08.2022, 12:17
Ordu’da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Ordu’nun Ünye ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

Olay, Gölevi Mahallesi TOKİ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp çevrede gezinen domuz sürücü, bazı çöp konteynerlerine bakarak yiyecek bulmaya çalıştı.

O anla ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilirken, domuz sürüsü ise ormanlık bir alana giderek gözden kayboldu.

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