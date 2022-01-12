Ordu’da 8.5 milyar liralık yatırım yapılıyor

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 2022 yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na, Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Ordu Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Tuncay Sonel, ”2022 yılının sizlere, ailelerinize, ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızın destekleriyle 2021 yılı sonu itibariyle Ordu’daki yatırım projesi sayımız 370’dir. Bu yatırımların proje bedeli ise yaklaşık 8 milyar 455 milyon TL’dir. İlimizdeki toplam 370 yatırım projesinin 88 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 71 adedi ilçe belediyelerine, 211 adedi ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, ”Ordu’muza yapılan yatırımlar ve verilen destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bölge Müdürlerimize, İl Müdürlerimize, 19 ilçede çok değerli Kaymakam arkadaşlarımıza, ilçe belediye başkanı arkadaşlarımıza, kısacası tüm Ordu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2022 yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısının tekrar Ordu’muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.