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Ordu’da 8 saatlik denetim 4 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirildi

Kademeli normalleşme adımları doğrultusunda Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, dün akşam saat 22:00’de başlayan ve 7 Haziran Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ordu’nun Ünye İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

ORDU 06.06.2021, 18:06
Ordu’da 8 saatlik denetim 4 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirildi

Kademeli normalleşme adımları doğrultusunda Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, dün akşam saat 22:00’de başlayan ve 7 Haziran Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ordu’nun Ünye İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir yürürlükte olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi ile kaldırılmasının ardından, Ünye’de Cumartesi günü park, bahçe ve meydanlarda gezen vatandaşlar, Pazar günü olması nedeniyle sadece market alışverişlerine çıktı. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 6 Haziran Pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan HES kodu, maske, izin belgesi, ehliyet, alkol gibi denetimler devam ederken, yapılan uygulamaların ise sabah saat 10:00 ile akşam saat 18:00’e kadar sürdürüleceği bildirildi.
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