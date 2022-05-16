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Ordu’da 4 dil bilen zabıtalar işbaşında

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in il genelinde başlattı turizm atağı sayesinde kentte gelen turistler 4 dil bilen turizm zabıtalar sayesinde kentte rahatlıkla dolaşma imkânı buluyor.

ORDU 16.05.2022, 11:09
Ordu’da 4 dil bilen zabıtalar işbaşında

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in il genelinde başlattı turizm atağı sayesinde kentte gelen turistler 4 dil bilen turizm zabıtalar sayesinde kentte rahatlıkla dolaşma imkânı buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 11 kişilik Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça konuşarak kente gelen yerli ve yabancı turistlere 7/24 hizmet veriyor. 4 dil bilen zabıtalar, bir taraftan turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor.

Ordu’nun sahil ve turistik noktalarında görev yapan 11 kişilik Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, aynı zamanda yaylalarda düzenlenen şenliklerde de görev yaparak Ordu turizmine katkı sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, kente gelen yerli ve yabancı turistlere öncelikli olarak şehrin tanıtımında yardımcı olduklarını belirterek, “Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlere bünyemizde bulunan ve 4 bil bilen zabıtalarımız ile yardımcı oluyoruz. Şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz” dedi.

Daire Başkanı Cevdet Çağlar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı turizm hamlesi ile ilimize her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu durum karşısında bizlerde ekibimizi her yıl olduğu gibi bu yaz dönemi için de hazırladık. Bünyemizde 4 dil bilen 10 Zabıta ve bir Zabıta amirimiz bulunuyor. İlimize gelen özellikle yabancı turistlerimize İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça dilleri bilen zabıta arkadaşlarımız her konuda destek verecekler. Genel itibariyle Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizde görev yapacak olan bu ekiplerimiz diğer ilçelerimizde düzenlenen yayla şenliklerinde aynı şekilde görev yapacaklar.”

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