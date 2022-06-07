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Ordu’da 3 torbacı tutuklandı

Ordu’da torbacı tabir edilen ve uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORDU 07.06.2022, 17:43
Ordu’da 3 torbacı tutuklandı

Ordu’da torbacı tabir edilen ve uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son bir haftada yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Öte yandan son bir haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve üzerlerinde yaklaşık 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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