Ordu’da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Ordu’da kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde polis noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 150 bin Türk Lirası olan 430 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 80 kilogram mükerrer bandollü tütün ele geçirildi.

Ayrıca Fatsa ilçesinde yapılan aramada ise yaklaşık piyasa değeri 50 bin Türk lirası olan bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 150 kg mükerrer bandrollü tütüne el konuldu.

Her iki olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun ve 4733 sayılı Kanun’a muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.