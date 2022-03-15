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Ordu’da 2 torbacı tutuklandı
Ordu’da son bir hafta içerisinde torbacı tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı.
ORDU 15.03.2022, 11:34
Ordu’da son bir hafta içerisinde torbacı tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında 7-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramalarda toplam 307 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 2’si ‘uyuşturucu madde ticareti yapmaktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.