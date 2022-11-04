Ordu’da 18 bin dekar atıl arazi üretime kazandırıldı

Ordu’da üreticilere verilen destekler ile atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Şimdiye kadar 18 bin dekar arazi tarım arazisine dönüştürülürken, son destekler ile bu rakamın 20 bin dekara ulaşması hedefleniyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Mesudiye ilçesinde program düzenlendi. Bu çerçevede üreticilere 20 ton buğday, 15 ton tritikale ve mera alanlarında otlatma baskısının azaltılması amacıyla 6 ton Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı. Şimdiye kadar 18 bin dekar atıl arazinin üretime kazandırıldığı kentte, verilen son destekler ile 2 bin 500 dekar arazinin daha üretime kazandırılması hedefleniyor.

“Üreticilerin, uygulanan projelere sahip çıkması önemli”

Tohum dağıtım programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık, kivi ve bal diyarı olarak bilinen Ordu’da ürün çeşitliliğini artırmak ve atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yaptıkları projeler ile şimdiye kadar 18 bin dekar atıl arazinin üretime kazandırıldığını kaydeden Yılmaz, “Daha önceki programlarda Mesudiye’de tarım yapılabilecek alanlarda ekilmemiş yer bırakmayacağımızı belirtmiştik. Bugün yine Bakanlığımız destekleri ile uygulamış olduğumuz Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 20 bin kilogram buğday, 15 bin kilogram tritikale ve mera alanlarında otlatma baskısının azaltılması amacıyla 6 bin kilogram macar fiği tohumunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dağıtımı yapılan bu tohumlar sayesinde üreticilerimizin güzlük ekim yapması ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 dekar daha atıl araziyi tarıma kazandırmış olacağız. Bu sayede toplam da 20 bin dekarın üzerinde bir alanı üretime kazandırmış oluyoruz. Tabi burada üreticilerin bu projelere ilgi göstermesi, mevcut arazilerinde dağıtmış olduğumuz tohumlukları ekiyor olması ve uygulamış olduğumuz projelere sahip çıkması son derece önemli. Eğer bir projeyi sahiplenen olmazsa, siz ne dağıtırsanız dağıtın sonuç alamazsınız” dedi.

Kentte ekilmedik arazi bırakılmaması adına gayret göstereceklerini ifade eden Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte de ekilip dikilmeye uygun olan her alanı ekip dikmek suretiyle ilimiz ekonomisine, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Dağıtılan tohumlar kullanılarak uygulanacak projelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, proje dahilinde alınan tohumlukların dağıtımı ile son buldu.