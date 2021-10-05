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Ordu’da 133 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 133 araç trafikten men edilirken, 44 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

ORDU 05.10.2021, 14:19
Ordu’da 133 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 133 araç trafikten men edilirken, 44 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

27 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 129 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 766 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 67 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 221 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 103 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 113 araç trafikten men edilirken, 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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