Ordu’da 123 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü, 123 bin öğrenci ve 11 bin öğretmen ile eğitim-öğretim yılına başlandığını söyledi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu’nda program düzenlendi. 123 bin öğrencinin sıraya oturduğu kentte 11 bin öğrenci görev yaparken, programda, öğrenciler günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

“İlk defa yardımcı kaynaklar öğrencilere ulaştırıldı”

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Çakır, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Son yıllarda eğitim alanında çok değişiklikler olduğunu kaydeden Çakır, “Milli eğitim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi çok değişiklikler oluyor. Eğitime erişim alnında özellikle okul öncesi eğitimde maddi katkılar ve olanaklar açısından dev adımlar atıldı. Ücretsiz ders kitaplarıyla yetinilmedi, bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklar da çocuklarımıza ücretsiz olarak ulaştırıldı. İçeriği de bir o kadar zengin kaynaklar” dedi.

“Bir milyon 186 bin ders kitabı ve 780 bin yardımcı kaynak öğrencilere ulaştı”

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu’da 123 bin öğrenci ve 11 bin öğretmen ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başlandığını ifade ederek, “Milletimizin varlığının kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartı tarihine, milletine, devletine, bayrağına ve vatanına bağlı gençlerden geçmektedir. Bakanlığımız tarafından ücretsiz ders ve yardımcı kaynaklardan yeni dersliklere, müfredat güncellemelerinden öğretmen atamalarına kadar her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adınlar atılmıştır. Şimdiye kadar 36 milyonun üzerinde basılı kaynağı öğrencilerimize ulaştıran bakanlığımız, yeni eğitim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlimizde de bir milyon 186 bin ders kitabı ve 780 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilerimize ders yılının başlaması ile ulaştırıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı için konuşma gerçekleştirdi. Yine öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi sergilendi.