Ordu’da 112 Acil Çağrı Merkezi, yeni yıla yoğun mesai ile başladı

Ordu’da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, acil çağrıları yanıtsız bırakmamak yeni yılda da görev başında bulundu.

Bayramlar, özel günler ve yılbaşında sürekli olarak hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, bu yılbaşında da yoğun mesaide bulundu. Ekipler yılbaşında da çağrıları yanıtlayarak, olay yerine en kısa sürede ekipleri yönlendirmenin gayreti içinde oldu. Ekipler, gereksinime göre vatandaşları sağlık, emniyet, itfaiye, orman ve jandarma görevlilerine yönlendirdiler.

Yılbaşında yoğun bir mesai verdiklerini söyleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşları asılsız ihbarda bulunmaması konusunda uyardı.