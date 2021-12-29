Ordu’da 110 kütüphane açıldı

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Ordu’da oluşturulan 110 okul kütüphanesinin toplu açılış töreni Şehit Doğan Gökbulut İlkokulunda gerçekleştirildi.

Açılış törenine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu yaptığı konuşmada açılışı yapılan kütüphanelerin okullara hayırlı olmasını diledi.

Vali Tunay Sonel ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızca ülke genelinde kütüphanesiz okul kalmasın parolasıyla güzel bir uygulama başlatıldı. Bizim de Ordu’nun 19 ilçesinde 323 okulumuzdan 110 tanesinde kütüphane yoktu, yine değerli İl Milli Eğitim Müdürümüzün de değerli personellerinin ve iş insanlarımızın destekleriyle şu an 110 kütüphanemiz bitirilmiş oldu. Öncelikle hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Ordu’ya toplam 562 derslik yapılıyor”

“Ordu’nun içinde ve dışında yaşayan çok önemli değerlerimiz var. Geldiğimizde 66 okulumuzun deprem riski vardı devletimizin ve iş insanlarımızın katkısıyla 41 okul Ordu’ya hayırlı olsun ve 42’incisi de hayırlı olsun. Toplamda 562 derslik yapılıyor ve inşallah Altınordu ilçemizde de Ocak ayı sonuna inşallah yetiştiririz, 5 okulumuzun ve 1 spor salonumuzun inşaatına başlayacağız” diyen Vali Sonel, Ordulu iş insanlarını eğitim ve sağlık alanında kente yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından okulun öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi.

Vali Tuncay Sonel, öğrenciler ve veli Saffet Demir tarafından, okulda bulunan kütüphanenin açılış töreni yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Vali Tuncay Sonel ve protokol üyeleri açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.