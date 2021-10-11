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Ordu yaylalarında renk cümbüşü

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında sonbahar ayları ile birlikte sararan yapraklar, sunduğu manzara ile hayran bırakıyor.

ORDU 11.10.2021, 15:06
Ordu yaylalarında renk cümbüşü

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında sonbahar ayları ile birlikte sararan yapraklar, sunduğu manzara ile hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Yaylalarda da sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan renk cümbüşü, kendisine adeta hayran bıraktı. Kumru ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin rakıma sahip olan Düzoba Yaylası sonbaharın tüm renkleriyle birlikte adeta görsel bir şölen sundu.

Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu Karadeniz ormanlarını her mevsim gezen vatandaşlar, herkesin buraları gezmesi gerektiğini söyledi.

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