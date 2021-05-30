Ordu yaylalarında kartpostallık görüntüler

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında yeşilliklerin arasında yetişen orman gülleri, yaylaların güzelliğine güzellik kattı.

Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’ çiçeği diye adlandırılan orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla hayran bırakıyor. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve kısa bir ömrü olan, zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların ‘deli bal’ olarak bilinen bal üretmesine de yardımcı oluyor.

Yeşilliğin her tonunu bünyesinde barındıran Ordu’nun yaylalarında, yaz aylarının gelmesiyle ile birlikte görsel bir şölen ortaya çıkıyor. Korgan ilçesindeki bin 700 rakımlı Korgan Yaylası’nda yüzünü gösteren orman gülleri, sunduğu manzara ile adeta hayran bırakıyor.