Ordu Valisi uyardı: “Pandemi devam ediyor, rehavete kapılmayalım”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandeminin devam ettiğini belirterek, “Bu zaman kadar verdiğimiz emekleri heba etmememiz için asla ve asla rehavete kapılmamalıyız” dedi.

Ordu Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından “Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu” yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşılama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, “İlimizde bugüne kadar 427 bin 283 birinci doz aşı, 281 bin 584 ikinci doz aşı, 54 bin 602 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 763 bin 469 doz aşı yapıldı. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi içi nüfusumuzun önemli kısmını oluşturan gençlerimizin ve orta yaş grubunun aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Pandemiden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

“Bayramda 1 milyonu aşkın araç giriş-çıkışı tespit ettik”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da son günlerde vaka sayılarında bir artış yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Maalesef rehavet olunca vaka sayılarında da artış kaçınılmaz oluyor. Vaka sayılarında 11 haftalık düşüşün ardından son günlerde bir artış yaşandığını görüyoruz. Bu da bizleri üzüyor açıkçası. Bu zaman kadar verdiğimiz emekleri heba etmememiz için asla ve asla rehavete kapılmamalıyız” dedi.

Vali Sonel, şöyle devam etti: “Biz yine kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, zabıtamızla, sağlık çalışanlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte sahada olacağız. Kurban Bayramı tatili süresince ilimize 1 milyon 80 bin 447 araç giriş ve çıkışı olduğunu tespit ettik. Bu da ilimizde bayram tatili ile birlikte yoğun bir insan hareketliliğinin olduğunu gösteriyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyarılarımızı ve denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; pandemi henüz bitmiş değil, pandemi bitmiş gibi davranmasınlar. Rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kuralını ihmal etmesinler. En önemlisi de aşılarını mutlak suretle yaptırsınlar. Bunları vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz. Kısıtlamaların yaşandığı günlere tekrar geri dönmeyelim. Her şey bizim elimizde.”

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Kumru Kaymakamı Hüseyin Aydın, Stajyer Kaymakamlar Kerem Tunçer, Esra Demirtaş, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hakan Hacısalihoğlu katıldı.