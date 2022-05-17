Ordu Ticaret Borsası’nın projesine DOKA desteği

Ordu Ticaret Borsası’nın kırsal kesimde istihdamın arttırılmasına yönelik projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından kabul edildi.

Ordu Ticaret Borsası tarafından sunulan ‘Fındık Sektöründe Kümelenme ve Ortak Marka Oluşturulması Kültürünün Geliştirilmesi’ adlı proje, DOKA’nın ‘Kırsal İstihdamın Artırılması Teknik Destek Programı’ başlığı altında kabul edildi.

DOKA tarafından bu dönem kabul edilen 15 proje arasından biri olan proje ile ‘Kümelenme’ konusunda üyeler ve paydaşlarda bir farkındalık oluşturulması, fındık sektöründe katma değeri artıracak gerekliliklerin ortaya konulması hedefleniyor.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, kümelenmenin, aynı ya da benzer iş kollarında faaliyet gösteren, coğrafik olarak birbirine yakın, birbiriyle işbirliği ve rekabet hâlindeki üretici firmalar ve destekleyici firma ile kurumların bir araya geldiği çalışma modeli olduğuna dikkat çekti. Kahraman, “Bu model hakkında oluşturulacak farkındalıkla üniversite- sanayi işbirliği süreci için de yeni bir adım atılmış, yeni bir pencere daha açılmış olunacaktır” dedi.