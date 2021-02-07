Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son ikinci gününde Ordu’da sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün sokak kısıtlaması uygulanıyor. 81 ilin tamamında uygulanan kısıtlamalar kapsamında istisna kapsamında olan kişiler hariç herkese sokak kısıtlaması bulunuyor. Bu kapsamda cuma günü saat 21.00’da başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama kapsamında Ordu’nun en işlek caddeler, sokaklar ve otoyollarında ise sessizlik yaşanıyor. Polis ekipleri ve bekçiler, kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.