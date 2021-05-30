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Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Ordu’da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

ORDU 30.05.2021, 13:50
Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği

Ordu’da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu tüm yurtta devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor. Hafta içi olduğu kadar hafta sonu da devam eden denetimler vakaların düşmesindeki etkisini sürdürürken, Ordu’nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bırakıyor. Sıcak havaya rağmen sahiller ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor.
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