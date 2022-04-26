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Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor

Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı.

ORDU 26.04.2022, 16:54
Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor

Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden, inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak ulaşım, enerji, doğalgaz, taşkın koruma, altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında bitirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ordu Şehir Hastanesi şantiye binasında, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısında, 26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi’nin, planlandığı gibi 2023 yılında yapımının tamamlanarak, hizmete açılmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmalara ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu’ndan Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunun yapımı, şehir içinden ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, Ordu Şehir Hastanesini ve Ordu Üniversitesi’ni taşkından koruyacak dere ıslahı çalışmaları, yüksek enerji hatlarının deplase edilmesi gibi konularda bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatını yürüten yüklenici firma şantiye şefi Dündar Kadanalı bir sunum yaparak, inşaatın tamamlanma süreci ile birlikte eş zamanlı olarak yapılması gereken işler konusunda Vali Tuncay Sonel ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanarak, hizmete alınması için kamu kurumlarının eş zamanlı olarak yapması gereken işleri ve çalışmaları koordine etmek amacıyla toplantıların yapıldığını ifade eden Vali Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi ve Çevre Yolu inşaatlarının hızla ilerlediğini, buna paralel olarak, hastaneye ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, yüksek enerji nakil hatlarının deplasesi, dere ıslah edilmesi, doğalgaz hattının getirilmesi ve diğer altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında tamamlanması gerektiğini söyledi. 900 yataklı hastanenin Ordu için önemli bir yatırım olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, hastanenin yapımında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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