Ordu Şehir Hastanesi çalışmaları devam ediyor

Türkiye, son yıllarda sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla dünyada örnek gösterilen bir sisteme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor.

Ordu da şehir hastanesine kavuşmayı bekleyen illerden biriydi.

Ordu'da şehir hastanesi için çalışmalar devam ediyor.

Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin inşaat çalışmalarının 2 yıl sürmesi hedefleniyor.

Bölgede en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

HASTANEYE 8 NOKTADAN ULAŞIM İMKANI OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesi titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde hastaneye 8 noktadan kolaylıkla ulaşım imkanı sağlanacak.

(İHA)