Ordu sahiline nostaljik tramvay

Türk yapımı ve çevreci anlayışla üretilen tramvay nostaljik deneyim yaşamak isteyen vatandaşların kullanımı için Ordu sahilinde yerini aldı.

Test sürüşü tamam

Ordu sahiline renk katacak, yerliyabancı turistlerinde ilgisini çekecek olan nostaljik tramvayın ilk test sürüşleri gerçekleştirildi. Teleferik Alt İstasyonu ile Atatürk Rıhtımı arasında test sürüşü yapıldı. Daha hizmete girmeden vatandaşların beğenisini kazanan tramvay test sürüşlerinin ardından 26 Eylül Pazar günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çift taraflı direksiyon sistemine sahip olan ve elektrik ile çalışan tramvay tek seferde 21 vatandaşı ağırlayabilecek. Teleferik Alt İstasyonu ile Atatürk Rıhtımı arasında hizmet verecek olan tramvayın kalkış ve varış durakları hariç ise iki adet daha durağı bulunuyor.



Şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak olan nostaljik tramvaydan yararlanmak isteyen Ordulu vatandaşlar Ordum Kart ile biniş sağlayabilecekler. Kartları olmayanlar ise bilet alarak bu hizmeti kullanabilecek.



İlk hafta ücretsiz

26 Eylül Pazar günü yapılacak açılış ile sefer saatleri belli olacak nostaljik tramvay, açılışa özel ilk hafta vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Gün boyu hizmet vermesi düşünülen tramvaya biniş ücretleri ise belli oldu. Buna göre yetişkin 2,50 TL iken öğrenci 2 TL olarak belirlendi.





“Hayırlı olsun”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘3 ay değil 12 ay Ordu’ hedefiyle şehir turizmine katkı verecek olan elektrikli nostaljik tramvayı Ordu’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güler, “İlk etapta teleferik alt istasyonu ile rıhtım arasında seferlerine başlayacak olan tramvayımız Ordu’muzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Kimimizin ilk kez bu heyecanı tadacağı, kimimizin ise nostalji yaşayacağı tramvayımız ilimize hayırlı olsun” dedi.