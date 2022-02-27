Ordu organ bağışında 13’ncü sırada

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013-2021 yılları arasında Ordu, organ ve doku bağışında Türkiye sıralamasında 13’üncü sırada yer aldı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 yılı içerisinde beyin ölümü bildirimi yapılan hastalardan yüzde 54’ünün ailesinin organ bağışına onay verdiği belirtildi. Sağlık Bakanlığının 2013- 2021 yılları arasındaki organ ve doku bağışı sıralamasında ise Ordu ilinin Türkiye sıralamasında 13’ncü sırada yeri aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu organ ve doku bağışında başarılı bulunarak, Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına teşekkür belgesi gönderildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu Devlet

Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen ve Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur ile organ ve doku bağışında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.