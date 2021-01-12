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Ordu, kırsal kalkınmanın başkenti oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı tarım ve hayvancılık hamlesi, adım adım hedefe yaklaşıyor.

ORDU 12.01.2021, 13:34
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Ordu, kırsal kalkınmanın başkenti oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı tarım ve hayvancılık hamlesi, adım adım hedefe yaklaşıyor.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu.

Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası âtıl duruma düşen topraklar, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden hayat buldu.

Kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçiyle kent genelinde topyekün bir kalkınma hamlesi başlatıldı.

İlçelerde, seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da başlattıkları topyekun kalkınma hamlesiyle birlikte, ülke genelinde kırsal kalkınmanın öncüsü olmak istediklerini söyledi.

Hayvancılığa verilen destekler artırıldı

Hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Güler, “İlk olarak, 8 ilçede tamamı hibe Bafra Irkı 300 adet koyun ve 30 adet koç dağıtımı yaptık. 11 ilçede 40 yetiştiriciye dağıttığımız 4 bin adet kaz bir yılda 14 bine ulaştı ve işletmeler bire üç oranında büyüme sağladı. Yine 16 yetiştiriciye 32 adet manda, 32 adet malak olmak üzere 64 adet Anadolu Mandası dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün yeni doğumlarla birlikte bu sayı 100’e ulaştı. Ordu’da ilk kez Pekin Ördeği yetiştiriciliğini başlattık. 3 ilçedeki 11 çiftçiye çiftçi katkılı olarak 100 adet dişi keçi, 100 adet dişi çebiç ve 11 teke olmak üzere toplam 211 Halep keçisi dağıttık” dedi.

Verimli topraklar âtıl durumdan kurtarıldı

Ordu’nun toprağını güçlendirmek ve zenginleştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Güler, “2019 yılında 30 bin hıyar, 60 bin domates fidesi, 25 bin salep fidesi, 2020 yılında 35 bin domates fidesi, 100 bin salep fidesi ve 1 milyon kışlık sebze fidesi dağıttık. ‘Örtü Altı Yetiştiriciliği’ ile üreticilerimize yeni gelir kapıları oluşturduk. Çalışmalar kapsamında, 7 ilçede 40 adet serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleşti. 2 ilçeye Toplam 20 bin kilogram siyez buğdayı tohumluğu dağıttık. 6 bin mavi yemiş, 500 aronia fidanı ile ceviz, elma ve töngel fidanlarını toprakla buluşturduk” diye konuştu.

Kalkınmanın üretimden geçtiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
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