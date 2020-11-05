Ordu-Giresun Havalimanında bulaşıcı hastalık tatbikatı yapıldı

Ordu-Giresun Havalimanında, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı gereği Bulaşıcı Hastalık Tatbikatı yapıldı.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan “Ani Ölüm ve Kriz, Bulaşıcı Hastalık, Toplu Zehirlenme Gibi Acil Sağlık Durumları Sebebiyle Mecburi İniş Talebinde Bulunan Uçaklara Uygulanacak Tatbikat” kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, hazırlanan senaryo uygulandı.

Gerçekleştirilen tatbikat senaryosu gereği; Türk Hava Yollarına ait Boing 737-800 tipi İstanbul-Ordu-Giresun seferini yapan 2848 sefer sayılı yolcu uçağı, bulaşıcı hastalık şüphesi nedeniyle saat 10.50’de Ordu-Giresun Havalimanına iniş yapmak üzere izin istedi. DHMİ Havalimanı Müdürünün Kriz merkezine bilgi vermesi ile kriz merkezinin koordinesinde uçağa iniş izni verildi. Uçağın terminal pist alanına inişi kriz merkezinin talimatları doğrultusunda uçağın etrafı güvenlik güçlerince güvenlik çemberine alındı. Bu esnada sağlık ekipleri ilk kontrolleri yapmak üzere uçağın içine giriş yaptı. Uçaktan inen yolcular gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, uçaktan tahliye edildi. Bulaşıcı hastalık şüphelisi yolcunun önünde, arkasında, sağında ve solunda oturan yolcuların bilgileri alınarak, karantinaya alınmak üzere AFAD ekibince Ordu Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna sevk edildi. Bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan yolcu kontrollü bir şekilde derhal ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan yolcular ise ilk kontrolleri yapıldıktan sonra uçağın içi ve kullanılan ekipmanlar dezenfekte edildi.

Tatbikat, Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlığında yapılan Kriz Merkezi’nin değerlendirmesiyle son buldu.

Yapılan tatbikata, DHMİ İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Denetleme Merkezi, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Havaş İstasyon Müdürlüğü personelleri katıldı.