‘Ordu Gezen’ otobüsünden 2 bin 353 yerli-yabancı turist yararlandı

Ordu’nun turizmini her alanda geliştirmek amacıyla çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan ve Karadeniz Bölgesi’nde ilk olan “Ordu Gezen” otobüsü, Ordu turizmine önemli bir katkı sunuyor. Teleferik ile Boztepe arasında hizmet veren gezi otobüsünü şu ana kadar 2 bin 353 yerli ve yabancı turist kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki OREN A.Ş. tarafından Karadeniz Bölgesi’nin güzelliklerinin herkesin görmesi için yapılan proje kapsamında hayata geçirilen çalışmada yaz döneminde 19 ilçeyi kapsayacak şekilde yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda çalışmalara başlayan OREN A.Ş. yurt dışı ve yurt içinden gelecek olan yerli ve yabancı turistleri Ramazan Bayramı sonrası kafileler halinde ilçelerde bulunan turizm noktalarına taşıyacak.

Ordu Gezen adıyla hizmet veren otobüs ile ilgili yenilikler ise ordugezen.com web sayfasından öğrenilebiliyor.