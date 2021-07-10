Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi

Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Yüksel Kaya yeniden seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kongrede mevcut başkan Yüksel Kaya ile Atilla Aşçı’nın listesi yarıştı. Yapılan seçimde mevcut başkan Yüksel Kaya yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yüksel Kaya’nın Yönetim Kurulu listesi Kadir Ali Kargı, Cafer Yeşil, Kemal Mağden, Ekrem Aydın’dan oluştu.

Üst Kurul Delegeliklerine ise Yüksel Kaya, Celal Durmuşoğlu, Şenol Yılmaz, Özcan Demirkol seçildiler.