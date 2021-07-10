banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!

Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi

Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Yüksel Kaya yeniden seçildi.

ORDU 10.07.2021, 14:51
Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi
banner502

Ordu Esnaf Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Yüksel Kaya yeniden seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kongrede mevcut başkan Yüksel Kaya ile Atilla Aşçı’nın listesi yarıştı. Yapılan seçimde mevcut başkan Yüksel Kaya yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yüksel Kaya’nın Yönetim Kurulu listesi Kadir Ali Kargı, Cafer Yeşil, Kemal Mağden, Ekrem Aydın’dan oluştu.

Üst Kurul Delegeliklerine ise Yüksel Kaya, Celal Durmuşoğlu, Şenol Yılmaz, Özcan Demirkol seçildiler.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501