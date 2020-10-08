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Ordu Devlet Hastanesine 17 doktor atandı

ORDU DEVLET HASTANESİ KADROSUNA SON BİR AY İÇERİSİNDE KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI, ALGOLOJİ (AĞRI) UZMANI, NÖROLOJİ UZMANI, HALK SAĞLIĞI UZMANI HEKİM VE 13'Ü PRATİSYEN HEKİM OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 17 DOKTOR ATAMASI YAPILDI.

ORDU 08.10.2020, 12:15
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Ordu Devlet Hastanesine 17 doktor atandı

Ordu Devlet Hastanesine 4’ü uzman toplam 17 doktor atandı.

Ordu Devlet Hastanesi kadrosuna son bir ay içerisinde kulak burun boğaz uzmanı, algoloji (ağrı) uzmanı, nöroloji uzmanı, halk sağlığı uzmanı hekim ve 13’ü pratisyen hekim olmak üzere toplamda 17 doktor ataması yapıldı. Ataması yapılan doktorlar görevlerine başladı.

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Atila Gürgen, yeni doktor atamalarının Ordu ili sağlık alanına güç katacağını belirtti.

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