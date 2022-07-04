Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası törenle açıldı

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası, yapılan yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün önceden hizmet verdiği adliye ek binasının yıkılacak olması dolayısı ile Ordu’da eski Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü olarak hizmet veren bina, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne şubat ayında tahsis edildi. Binada yapılan yenileme çalışmalarının ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programında konuşan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, “Bu yılın başında emniyet müdürlüğümüzün binadan taşımasının ardından bakanlığımızca eski adliye binasının yıkımına karar verildi. Bunun üzerine biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz için bir bina arayışına girdik ve bu dönemde nüfus müdürlüklerimizin yeni hükümet konağına taşınacağını öğrenince, sayın valimizden bu binanın kurumumuza tahsis edilmesini talep ettik ve kendisi sağ olsun bizi kırmadı bu binayı bize tahsis etti. Tahsis işlemlerinden sonra bakanlığımızdan çok cüzi bir ödenek ile yine koruma kurulumuzun üyelerinin sağladığı malzeme desteği ile gerek Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, gerekse adliye personelimiz aylarca fedakarca çalışarak binayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze uygun hale getirdi. Yine binanın dış cephe mantolama işlemini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bahçe düzenlemesi otopark düzenlemesini ise Altınordu Belediye Başkanlığımız üstlendi ve ortaya bu güzel bina çıkmış oldu” dedi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, yenileme çalışması yapılan binada müdürlüğün personeli ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı teknik personellerinin gönüllü olarak görev aldığını belirterek, “Binanın bakım ve onarımı için gerekli olan duvar örme, sıva, boya, alçı, parke döşeme, elektrik tesisatı, kablolama gibi işler planlandıktan sonra personelimiz Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılacak olan binamızda kullanılabilir durumda olan laminat parke, kapı, elektrik düğmeleri, lambri, aydınlatma malzemeleri, kablo sistemlerini kendi imkanlarımızla çıkarılarak, yeni hizmet binamızda montajı yapılmıştır. Yeni hizmet binamızda personelimizle yaptığımız onarımların ardından geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak, profesyonel bir şekilde mevzuatımızla uyumlu, bir hizmet binasına kavuşulmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi ve binanın içi gezildi. Açılışa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ve personel katıldı.