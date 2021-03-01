Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 550 bin 344 TL idari para cezası





Emniyet ve Jandarma bölgesinde toplam 8.289 kişinin kontrolünün yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, kontrol edilen şahıslardan 20 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan dolayı, 302 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı idari işlem yapılarak, 515.149 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.





Aynı süre içerisinde 600 işyerinin de denetlendiğini belirten Vali Sonel, yasaklara uymayan 1 işyerine 3.180 TL idari para cezası tatbik edildiğini kaydetti.





5.084 aracın da kontrol edildiğini ifade eden Vali Sonel, kurallara uymayan 71 araca 32.015 TL para cezası kesildiğini söyledi.





Hafta sonu yapılan kontrol ve denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 374 kişi, işyeri ve araca toplamda 550.344 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.





Ordu ili genelinde 278 ekip ve 610 emniyet ve jandarma personeli ile kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünü vurgulayan Vali Sonel, etkin bir denetim faaliyeti gerçekleştiren güvenlik birimlerine teşekkür etti.