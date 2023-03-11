Ordu Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaraları sarmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması ve büyük önem arz eden temizlik hizmetlerinin aksamaması için Adıyaman’da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da görev yapan ekipler, konteyner ve çadır kentler başta olmak üzere hizmetlerin yürütüldüğü kamusal alanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

“Yaraları sarmaya devam ediyoruz”

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ekiplerimizle birlikte deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılamak için ilk andan itibaren özveriyle çalışıyoruz. Yaraların bir an önce sarılması bölgede normale dönülmesi için üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Deprem bölgesine gönderdiğimiz temizlik ekiplerimiz temizlik ve hijyen sorunlarına karşı hızla genel temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için canla başla görev yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.