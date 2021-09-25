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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden doya doya etkinlik

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde düzenlenen yaz sonu etkinliğinde vatandaşlar ve çocuklar doya doya eğlendi.

ORDU 25.09.2021, 17:34
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden doya doya etkinlik

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde düzenlenen yaz sonu etkinliğinde vatandaşlar ve çocuklar doya doya eğlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yaz sonunun gelmesiyle beraber Ünye’nin sahil boyunda düzenlediği gün boyu etkinlikle çocuklara ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Eski İskele yanında bulunan alanda çeşitli şehirlerden gelen kano, yelken, sörf, su kayağı gibi deniz sporları yapan kulüpler de katılım sağlayarak organizasyona renk kattı.

Düzenlenen yaz etkinliğinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in danışmanı Asım Suyabatmaz, "Ünye ilçemizde inanılmaz güzel doğa harikası kumsalımızda dolu dolu etkinliklerle görmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ve Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla spor, sanat ve kültürel aktiviteleri canlandırdık. Bu sayede 3 ay değil 12 ay boyunca il ve ilçelerimizde turizm ve ekonomik kalkınmayı amaçlıyoruz. Bugün burada kano sporu, Ünye’nin Dünkü Çocukları’nın kültürel aktiviteleriyle ve ilk kez uygulanan kumda heykel çalışmalarıyla tüm gün boyunca çeşitli etkinlikleri dahil ettik" dedi.

Düzenlenen etkinlikler ise su sporları ile spor aktiviteleri, sanat atölyeleri ve Ünye’nin Dünkü Çocukları’nın gösterileri ile son buldu.

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