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Ordu Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve İtfaiye alanında kullanacağı 23 milyon değerindeki 36 adet iş makinesini bünyesine kazandırarak araç filosunu güçlendirdi. Yeni alınan araçlarla birlikte 2.5 yılda 198 aracı bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, yatırım ve hizmetlerine hız kazandırdı.

ORDU 11.01.2022, 17:53
Ordu Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve İtfaiye alanında kullanacağı 23 milyon değerindeki 36 adet iş makinesini bünyesine kazandırarak araç filosunu güçlendirdi. Yeni alınan araçlarla birlikte 2.5 yılda 198 aracı bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, yatırım ve hizmetlerine hız kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldiği günden bu yana hizmetleri vatandaşlara daha hızlı ulaştırmak için araç filosuna her geçen gün yeni iş makinesi ekliyor. Geride kalan sürede toplamda 162 aracı belediye envanterine kazandıran Başkan Güler, son olarak 36 iş makinesinin daha alımının yapılmasını sağlayarak belediyenin gücüne güç kattı.

Çeşitli sebeplerle artan su ihtiyacına karşı Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere 30 adet su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 2 adet merdivenli, 4 adet hidrolik merdivenli toplamda 6 adet itfaiye aracının hizmete alım töreni için Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

“Mal sahibi olup, maliyetlerimizi düşürüyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesine alınan yeni iş makinaları ile mal sahibi olduklarını dile getirerek zamanında alım yapıldığı için de para yönetimini iyi kullandıklarını söyledi.

Başkanı Güler, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Kendi iş makinelerimiz ile yollarımızı, menfezlerimizi, alt geçit, üst geçitlerimizi yapıyoruz. Şu anda biz 5 yılda yapılacak çalışmaları aşağı yukarı 2,5 yılda tamamladık. Güzel çalışmalar ile Ordu’muza hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz artık iş makinelerini kiralamıyoruz, kendi makinelerimizi alıyoruz. Mal sahibi oluyoruz. Maliyetlerimizi düşürüyoruz. Kimseye bağımlılığımız yok. Gece gündüz kendi elemanlarımızla çalışıyoruz. Devlet Malzeme Ofisinden araçlarımızı temin ettik. 36 aracı bünyemize kazandırdık. Bunlardan 6 tanesi itfaiyenin. Allah muhtaç etmesin 24 metre uzunluğunda merdiveni var. Herhangi bir yangına karşı bu araçlarımızı kullanacağız. Kuvvetli bir ekibimiz var. İtfaiyemiz sadece burada değil Malatya’da, Elazığ’da ülkemizin farklı illerinde çalışmalar sürdürdü. Araçlarımızı aldığımız fiyat 23 milyon lira, bugün alsak 42 milyon lira. Zamanında alarak para yönetimini de iyi kullanmış olduk. Burada ki araçlarımızı ilçelerimizde kullanacağız. Araçlarımız oralarda hizmet verecek, kullanım durumunda buradan gitmiş olmayacaklar. Su tankerlerimizi de özellikle fındık zamanında ve korona döneminde su kullanımının artmasından dolayı kullanacağız. Araçlarımızın Ordu’muza hayırlı olmasını diliyorum.”

Köy seyirlik sanatçılarının hazırladığı skeçlerle renklendirilen program Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek’in duaları ile devam etti. Ardından hizmete alım kurdelesi de kesilerek araçlar gezildi.

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