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ORBEL’in büyük başarısı

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan Belediye Şirketi oldu.

ORDU 16.04.2022, 12:50
ORBEL’in büyük başarısı

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan Belediye Şirketi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetimleri tamamlayarak bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmeyi mümkün kılan Entegre Yönetim Sistemi’ne uyum sağladı.

Bu kapsamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında belgelerine sahip olan Belediye Şirketi ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre şekilde kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan belediye şirketi olmayı başardı.

Tüm alanlarda eğitimler verildi

Temmuz 2021 yılında başlanan çalışmalarla ORBEL A.Ş’nin tüm personeline Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler verilerek bütün işletmelerde iyileştirmeler yapıldı. Bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucun da ise herhangi bir uygunsuzluk görülmediği için tetkik ve belgelendirme süreci tamamlanmış oldu.

Sertifika Töreni düzenlendi

ORBEL A.Ş’nin bu başarısının belgelendirilmesi amacıyla bir sertifika töreni düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda gerçekleştirilen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve ORBEL A.Ş. yöneticileri katıldı.

ORBEL ile iftihar ediyorum

Sertifika töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORBEL’in kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

Alınan belgelerin çok önemli olduğunu ve gelecekte önemli işlerin yapılacağını belirten Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Kalite belgesi almak çok başka bir şey. Bu çalışma ayrıca geleceğimize ışık tutuyor. Bu belgeler kolay alınmıyor. Bu belgeler içerisinde bulunan 31000 Kuramsal Risk Yönetim Belgesi var ki o çok önemli. Burada da başarılı olunduğuna göre çok başarılı çalışmalar sizleri bekliyor. Çünkü riskleri iyi bir şekilde hesap eden şirketler çok çabuk sağlam adımlarla yükselirler. Bir otopark şirketinden başarılı bir şirkete dönüşmek kolay bir iş değil. Geldiğimizde ORBEL’in durumunu biliyoruz. Ama şimdi madenci de olabiliyoruz, enerjide de olabiliyoruz. Biz başka illerde de ihalelere girebiliriz, iş yapabiliriz. Hatta ve hatta yurt dışında bile iş yapabiliriz. Böyle bir ekibimiz var. Ben ORBEL ile iftihar ediyorum. Bu çalışmalar tabi ki durup dururken olmuyor. Kaydınız, yazılarınız, ekibiniz olacak, sorulan sorulara cevaplarınız olacak. Bilgi ve birikimin yanı sıra o kültürünüz olacak. Bu bakımdan çok iyi bir başlangıç. Bizim bundan sonraki geleceğimizde de hem Ordu’muz için hem de ülkemiz için güzel işaret fişekleri bu çalışmalar. Biz bu sayede hem etrafı aydınlatacağız hem de çok güzel işler yapacağız. Yapılan bu çalışmalar diğer şirketlerimize de örnek olacak.”

“Yolumuzu aydınlatan Başkan Güler’dir”

Sertifika töreninde ayrıca ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın’da bir konuşma gerçekleştirerek şirketin başarı sırlarını katılımcılarla paylaştı. Günaydın, bu başarının ardında felsefesi ve fikirleri ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in olduğunu dile getirerek, “Tuttuğu ışık ile yolumuzu aydınlatan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, ORBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atik, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Yılmaz ve Metin Akyürek hazırlanan İSO belgeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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