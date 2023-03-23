Okulda "Ramazan Sokağı"

Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ramazan’ın manevi ikliminin eğitim sürecinde de hissetmesi amacıyla "Ramazan Sokağı" oluşturuldu.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı nedeniyle Ünye İnkur Ortaokulu’nda okuyan 130 öğrenci, hazırlanan Ramazan Sokağı ile eski kültür ve geleneği yeniden yaşadı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülşen Dündar öncülüğünde okul koridorunda hazırlanan Ramazan Sokağı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Davulcudan, çadıra ve iftar sofrasına kadar Ramazan’ın bütün özelliklerinin okulun koridorlarında canlandırıldığı etkinlikte öğrencilerinde mutlu olduğu görüldü.

“Öğrencilerimiz Ramazan ruhunu yaşayarak ve öğrenerek görmüş oldu”

Hazırlanan etkinlik nedeniyle okulda bulunan öğrencilerin manevi duygularının bilincinde olduğunu söyleyen İnkur Ortaokulu Müdürü Osman Genç, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizlerde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte değerler kulübü olarak ‘Ramazan Sokağı’ oluşturduk. Buradaki gayemiz öğrencilerimizin ramazan ayının bilincini ve bu sokak sayesinde Ramazan kültürünü görmelerini sağlamaktır. Zaten öğrencilerimizde geçmiş kültürümüzü görerek ve hissederek onlarda çok mutlu oldu. Bununla beraber yüzyıllar boyunca kültürümüze yerleşen Hacivat-Karagöz oyunumuzu çocuklarımızda sahnelendirdi. Bu anlamda okuldaki öğrencilerimizde Ramazan ruhunu yaşayarak ve öğrenerek görmüş oldular. Okulumuzda anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak 130 öğrencimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz belli etaplarla bu salonumuza gelecekler ve Ramazan Sokağı’nı görerek o ruhu yaşamış olacaklar” dedi.