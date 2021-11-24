Ordu Valisi Tuncay Sonel, “24 öğretmenimize yurt dışı İtalya-Roma gezisi, 24 öğretmenimize Diyarbakır gezisi, 24 öğretmenimize İstanbul gezisi, 24 öğretmenimize İzmir gezisi, ayrıca 17 emekli öğretmenimizi de kendilerinin belirlediği yurt içinde bir yere tatile gönderiyoruz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ordu Kültür Sanat Merkezinde kutlama programı gerçekleştirdi. Programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Vali Tuncay Sonel burada yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenle gününü kutladı.

“Öğretmenlere yurt dışı ve yurt içi gezisi”

“24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel gezi programları düzenleneceğini müjdeleyen Vali Sonel, “24 Kasım’da 24 öğretmenimizi yurt dışına gönderme geleneği vardı. Aynısını Ordu’da yapacağız. 24 öğretmenimize yurt dışı İtalya-Roma gezisi, 24 öğretmenimize Diyarbakır gezisi, 24 öğretmenimize İstanbul gezisi, 24 öğretmenimize İzmir gezisi, ayrıca 17 emekli öğretmenimizi de kendilerinin belirlediği yurt içinde bir yere tatile gönderiyoruz” diye konuştu.

Vali Sonel konuşmasının ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doğan öğretmenlerin doğum gününü kutladı ve öğretmenlere doğum günü pastası ikram etti.

“Toplumun mimarları olan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de konuşmasında “Bugün özel bir gün. Bizi yetiştiren, şekillendiren ve toplumun mimarları olan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Ordu’da hikaye, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Adaylık süreçlerini tamamlayan öğretmenler yemin töreni gerçekleştirdi. Ödül töreni sonrası içerisinde öğretmenleri bulunduğu halk oyunu ve oratoryo gösterisi yapıldı.