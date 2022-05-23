banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Böyle bayrak aşkı görünmedi
Böyle bayrak aşkı görünmedi

Öğrencilerden tarihi gezi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 18-24 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle öğrencilerine anlamlı bir gezi düzenledi. Komşu ilçe olan Ünye’deki Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’ne ziyaret gerçekleştiren 8/G sınıfı öğrencileri keyifli bir gün yaşadı.

ORDU 23.05.2022, 12:01
Öğrencilerden tarihi gezi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 18-24 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle öğrencilerine anlamlı bir gezi düzenledi. Komşu ilçe olan Ünye’deki Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’ne ziyaret gerçekleştiren 8/G sınıfı öğrencileri keyifli bir gün yaşadı.

Gezi, Müze Sorumlusu İhsan Akbulut’un Fatsalı misafirlerine geçmişten günümüze tarihi aktaran sunumlarıyla başladı. Öğretmenleri rehberliğinde organize edilen gezide öğrenciler bölgenin kültürel ve sosyal tarihine dair izler ile tanışma fırsatı buldu. LGS öncesinde anlamlı bir moral ziyareti olan bu gezi, meddah, ortaoyunları, Karagöz-Hacivat gibi gösterilerle de renk kazandı.

Aynı zamanda 16. yüzyılda taş zemin üzerine ahşap olarak inşa edilmiş olan ve endemik mimarisiyle dikkat çeken Kaptan Server Bey’in evi olarak bilinen müze, öğrencilere tarihi koklama imkanı sundu. Eski zamanlarda kullanılan mutfak eşyaları, el işlemeleri, çeyiz sandıkları ve atasözlerine konu olan çeşitli materyalleri birebir görerek yaşayan öğrenciler 18-24 Mayıs Müze Haftası’nı hiç unutamayacakları bir gezi ile yaşadılar.

"İçini ve Dışını Çok Beğendim"

Fatsa Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 8/G sınıfı öğrencilerinden Göktuğ Pınarözü, "Gerçekten çok beğendim. Tarihi işlemeleri, mimarisi, içi ve dışı çok muhteşem. İçeride oynanan oyunlar, söylenen şarkılar da güzeldi. Daha öncesinde müzeye gelmiştim ve herkesin bu gibi yerlere gelip tarihi yaşamasını isterim. Müzeler haftanız kutlu olsun” dedi.

"Müzeye gitmemiştim, çok beğendim"

Öğrencilerden ilk defa müzeye giden Zeynep Çırak, "Daha önceden hiç müzeye gitmemiştim. İçeride Kaptan Server Bey’in eşyalarını gördük. Yeni şeyler görmek ve öğrenmek ne güzel. Her Ünyeli, Fatsalı ya da Ordulunun buraya gelmesi lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Burası yaşayan bir tarih"

Öğrencilere rehberlik eden Müze Sorumlusu İhsan Akbulut, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesindeki çalışmaları şöyle özetledi:

"Bu hafta Müzeler Haftası. Dolaysıyla yoğun bir ziyaret programımız var. Bizim bu haftada özel bir çalışmamız yok çünkü yaşayan müze ismiyle buradayız. Gelen ziyaretçilerimizle sürekli etkileşim halinde oyunlar oynuyoruz, sözlü sanatlarımızı sunuyoruz. Özellikle ziyaretçilerin bizzat katılarak dahil olduğu eski oyunların yanı sıra çeşitli sanatları da icra etme imkanı sunuyoruz. Sadece Müzeler Haftası’nda değil, her zaman ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz."

"Kültür Bakanlığına bağlanmak için çalışma başlatıldı"

Ünye Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması için çalışmalarının olduğunu söyleyen Akbulut, mevcut durumu şöyle özetledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı kendisine bağlı olmayan müzelerin müze ismi altında faaliyet göstermesini yasaklıyor ve dolaysıyla bunların alternatif isimler üretmesini istiyor. Biz de yerel idareye, belediyeye bağlı bir faaliyet alanıyız. Tabii biz de bakanlık ile irtibat halindeyiz. Bakanlığa bağlanmak adına bir dizi çalışmalarımız var. Bizim bünyemize katılabilir denilirse yaşayan kültürel miras müzesi olarak yolumuza devam edeceğiz."

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu